الكرم : 15 سنة سجنا لمعتدى على طفل قاصر

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم ب15 سنة سجنا في حق معتدى على طفل قاصر عمره 9 سنوات بعد تحويل وجهته والاعتداء عليه جنسيا في بناية مهجورة بالكرم .

وإعترف المتهم بما نسب إليه مبينا انه كان تحت تأثير مادة مخدرة.

