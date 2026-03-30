حجز قضية لاعب دولي سابق ورضا قريرة في ملف مقاسم بسوسة

شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، في النظر في قضية مرفوعة ضد لاعب دولي سابق في كرة القدم، إلى جانب عدد من المتهمين، من بينهم رضا قريرة.

ويتعلق ملف القضية بإسناد مقاسم على ملك الدولة بولاية سوسة لفائدة عدد من الأشخاص، من بينهم اللاعب الدولي السابق، وذلك بتوصية من زين العابدين بن علي.


وشملت قائمة المتهمين أطرافًا عدة، جميعهم محالون بحالة سراح على ذمة القضية.


وخلال الجلسة، تولت هيئة المحكمة استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تقرر حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقًا.
