تأجيل محاكمة عبد الحكيم هميلة إلى 20 أفريل كآخر أجل للترافع
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة إلى جلسة 20 أفريل المقبل، وذلك كتأخير نهائي للترافع.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري، في إطار القضايا التي تنظر فيها الدوائر القضائية المختصة.
وقد تم جلب المتهم إلى جلسة المحاكمة، على أن تُخصص الجلسة القادمة لاستكمال المرافعات قبل التصريح بالحكم.
