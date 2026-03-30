تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي وعدد من المتهمين الآخرين إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب محامي الدفاع.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري، في إطار ملفات تنظر فيها الدوائر القضائية المختصة بمكافحة الفساد.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري، في إطار ملفات تنظر فيها الدوائر القضائية المختصة بمكافحة الفساد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326452