حجز قضية رئيس جمعية نماء تونس ومن معه في ملف تبييض أموال
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد عبد الكريم سليمان، رئيس جمعية نماء تونس، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك لتحديد موعد الجلسة القادمة في انتظار مآل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام.
وقد مثل المتهم الرئيسي بحالة إيقاف، رفقة متهمين اثنين آخرين بحالة إيقاف أيضًا، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بشبهات تبييض الأموال.
وخلال الجلسة، طلب محامو الدفاع التأخير، بعد تقديم طعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
