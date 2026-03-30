تأجيل محاكمة وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة في قضية فساد مالي

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة إلى جلسة مقررة خلال شهر أفريل المقبل.



وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي، في إطار ملفات تعهدت بها الدوائر القضائية المختصة لمواصلة النظر في قضايا تعود إلى فترات سابقة.