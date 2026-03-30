إيران.. إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق"

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 07:52
      
أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الإثنين بعنصرين من "مجاهدي خلق" بعد إدانتهما بالإرهاب والتآمر على أمن البلاد وتنفيذ اعتداءات مسلحة في طهران.

وجاء القرار القضائي استناداً إلى "ثبوت تهم جسيمة" بحق المتهمين، تتصل بتنظيم مسلح محظور، والتآمر ضد أمن الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في العاصمة طهران باستخدام قاذفات يدوية الصنع، مما أسفر عن اضطرابات أمنية واسعة وإزهاق أرواح مواطنين.


وبحسب التحقيقات، قام المتهم "م.ت.ص.د" بقيادة خلية عملياتية، حيث أشرف على رصد واستهداف مواقع حساسة، ووفر منزلا آمنا ومعدات لوجستية بتمويل من التنظيم، كما شارك فعليا في تصنيع القاذفات وتزويد الخلايا التنفيذية بها، قبل اعتقاله أثناء محاولته الفرار من العدالة.


أما المتهم "أ.د.ك"، فقد شارك بنشاط في أعمال الشغب والتخريب، وتواصل مع قيادات التنظيم عبر تطبيقات مشفرة، وساهم في عمليات استطلاع واعتداء مباشر على قوات الأمن.

وعُثر خلال المداهمات الأمنية على معدات متخصصة لتصنيع القاذفات ومواد متفجرة في مساكن المتهمين، ما عزز الأدلة المادية القاطعة ضد هما.
