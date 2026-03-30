كلاب سائبة تهاجم امرأة مسنّة في حمام الأنف وتثير موجة استياء

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 07:48
      
أثارت حادثة اعتداء كلاب سائبة على امرأة مسنّة بمدينة حمام الأنف موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، بعد تداول صور توثق آثار الهجوم الذي جدّ صباح الأحد على مستوى الكورنيش.
وأفاد الناشط المدني عصام بن مراد، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن الضحية كانت بصدد القيام بجولتها اليومية رفقة كلبها، قبل أن تتعرض لهجوم من مجموعة من الكلاب السائبة، التي قامت بعضّها على مستوى الساق واليد، متسببة في إصابات متفاوتة الخطورة.


وأضاف أن تدخّل أحد المارة ساهم في إنقاذ المرأة وتقديم الإسعافات الأولية، قبل وصول أعوان الحماية المدنية الذين تولوا نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ظاهرة متفاقمة ومخاوف متزايدة

وأشار المتحدث إلى أن ظاهرة الكلاب السائبة تفاقمت بشكل لافت في عدد من أحياء حمام الأنف، خاصة بالمناطق الساحلية والكورنيش، حيث تنتشر مجموعات كبيرة من الكلاب، ما بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المواطنين، خصوصًا الأطفال.

كما لفت إلى تسجيل حوادث مماثلة في فترات سابقة، من بينها اعتداءات على تلاميذ ومارة، ما يعكس خطورة الوضع وتكرار مثل هذه الحوادث.
دعوات إلى تدخل عاجل

وطالب عدد من الأهالي والناشطين السلطات المحلية والجهوية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للحد من انتشار الكلاب السائبة، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربات فعالة تضمن سلامة المواطنين، في ظل تزايد المخاوف من تكرار مثل هذه الاعتداءات.

