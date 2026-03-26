تأييد الحكم بسجن راشد الغنوشي لمدة عامين في قضية مالية
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، مؤخرا، بـإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة عامين.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بسجن الغنوشي لمدة عامين، وذلك من أجل تهمة جلب أدوات دفع من الخارج عبر البريد دون ترخيص من البنك المركزي.
وتتعلق القضية بمبلغ جائزة “غاندي لقيم السلام والتسامح” التي أُسندت إلى الغنوشي سنة 2016، والتي أفاد فريق الدفاع بأنه قام بالتبرع بها لفائدة الهلال الأحمر التونسي.
