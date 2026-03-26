البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداءً إلى رئيس الجمهورية احتجاجًا على ممارسات بعض المسؤولين

نشرت الخميس 26 مارس، البطلة البارالمبية روعة التليلي مقطع فيديو في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وجهت من خلاله نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل بهدف وضع حد لممارسات بعض المسؤولين.واستنكرت روعة التليلي التعطيل والتقصير و"حطّان العصا في العجلة" من طرف بعض المسؤولين في وزارة الرياضة في علاقة بمنحها وبمستحقات مدربها الجديدوانتقدت روعة التليلي الوضع التي آلت إليه الرياضات الفردية معتبرة أنه لم يتغيّر شيء رغم النداءات التي قام بها عديد الرياضيين على رأسهم بطل السباحة أحمد الجوادي ورغم توجيهات رئيس الجمهورية.