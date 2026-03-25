اثر ساعات من المطاردة والمحاصرة: متهم بقتل شاب واصابة اثنين في قفصة يسلم نفسه للقضاء

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 15:00
      
تمكّن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، اليوم الثلاثاء، من إجبار شخص على تسليم نفسه، وذلك على خلفية تورطه بتاريخ 19 مارس الجاري في الاعتداء بواسطة سكين خلال معركة بين مجموعة من الشبان بأحد أحياء مدينة قفصة، ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن خلافًا نشب بين مجموعتين من الشبان ليلة عيد الفطر، سرعان ما تصاعدت وتيرته، حيث تعرض ثلاثة شبان إلى الاعتداء بواسطة آلة حادة، مما أدى إلى وفاة أحدهم، في حين تم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وبحسب الأبحاث المجراة، تبيّن أن أحد المشاركين في المعركة هو من تولّى الاعتداء على الشبان الثلاثة قبل أن يتحصن بالفرار.


وبمقتضى تعهيد صادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، تحوّل فريق من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني إلى ولاية قفصة لملاحقة المظنون فيه، حيث تواصلت عمليات البحث منذ الساعة العاشرة من مساء أمس إلى صباح اليوم، مع تضييق الخناق على أماكن تحركه، ما أجبره على تسليم نفسه صباح اليوم أمام قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
