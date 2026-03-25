فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 09:52
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بفتح بحث تحقيقي على خلفية وفاة مسترابة لعون بلدي، عُثر عليه مشنوقاً داخل مغازة تابعة لمصلحة النباتات بجهة باب العسل التابعة لبلدية تونس.

وقد أذنت النيابة العمومية برفع الجثة وإحالتها على مصالح الطب الشرعي قصد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والكشف عن ملابسات الواقعة.

