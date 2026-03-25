السجن مدة عشرة أعوام في حق سمير الحناشي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بسجن سمير الحناشي مدة 10 أعوام، مع إخضاعه إلى المراقبة الإدارية بداية من تاريخ انتهاء العقوبة السجنية.
وتتعلق القضية بمحاولة مغادرة الحناشي التراب التونسي سنة 2023 عبر الحدود التونسية-الليبية، في اتجاه تركيا، بعد علمه بأنه مطلوب لدى القضاء على خلفية القضية المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة 1”، والتي سبق أن صدر بشأنها حكم بسجنه مدة 12 عاماً.
كما قضت الدائرة بالسجن لأكثر من 20 عاماً في حق عدد من المتهمين الآخرين المحالين بحالة فرار، من بينهم سفير تونس السابق بليبيا رضا البوكادي، الذي وُجّهت إليه تهم تتعلق بمحاولة مساعدة الحناشي على مغادرة البلاد بالتنسيق مع جهات ليبية، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
