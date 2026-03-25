الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر
انعقدت مساء أمس بمقرّ النزل الذي ستحتضن فيه أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة المنستير، جلسة للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد.
وفي مستهل الأشغال، أعلن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، حسّان العرفاوي، اعتذاره عن رئاسة المؤتمر، مبرّراً ذلك بـ"الحفاظ على وحدة المنظمة والالتزام بمبادئها والانسجام معها"، وفق تعبيره.
وأقرت الهيئة الإدارية الوطنية، بإجماع جميع أعضائها، اختيار نور الدين الطبوبي رئيساً للمؤتمر وناطقاً رسمياً باسمه. ودعا الطبوبي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى تضافر الجهود والعمل على إنجاح فعاليات المؤتمر.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326108