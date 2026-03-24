السيجومي : إيقاف مروج المخدرات بالوسط المدرسي ومحجوزات بالجملة

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 21:30
      
تمكن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسبجومي من القبض على مروج المخدرات بالوسط المدرسي متلبسا وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات كان ينوي التفريط فيها بالبيع.
كما تم حجز اسلحة. بيضاء وهواتف جوالة وميزان إلكتروني.
وكشفت الابحاث معه انه حديث الخروج من السجن بعد ان انهى حكما باكثر من 10 سنوات سجنا من اجل تجارة المخدرات.

