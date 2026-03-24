Babnet   Latest update 13:08 Tunis

محاكمة سفير تونس السابق بليبيا والمستشار السابق لعلي لعريض وأخرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 12:23
      
باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، محاكمة سمير الحناشي، المستشار الخاص لوزير الداخلية الأسبق علي العريض، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين في قضية تتعلق بمحاولة الفرار خارج البلاد.

وتخلف عن حضور الجلسة سفير تونس السابق بليبيا رضا البوكادي، حيث تبيّن أنه محال بحالة فرار، وفق ما ورد في ملف القضية.


وتفيد المعطيات بأن الملف يتعلق بمحاولة فرار سمير الحناشي سنة 2023 عبر الحدود التونسية-الليبية في اتجاه تركيا، بعد علمه بإدراجه ضمن ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”، والصادر في شأنها حكم بالسجن لمدة 12 سنة.


كما تشير الأبحاث إلى أن السفير السابق تولى، وفق الاتهامات الواردة بالملف، التنسيق مع جهات ليبية بهدف تسهيل عملية الفرار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326051

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
14°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>