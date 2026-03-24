محاكمة سفير تونس السابق بليبيا والمستشار السابق لعلي لعريض وأخرين

باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، محاكمة سمير الحناشي، المستشار الخاص لوزير الداخلية الأسبق علي العريض، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين في قضية تتعلق بمحاولة الفرار خارج البلاد.وتخلف عن حضور الجلسة سفير تونس السابق بليبيا رضا البوكادي، حيث تبيّن أنه محال بحالة فرار، وفق ما ورد في ملف القضية.وتفيد المعطيات بأن الملف يتعلق بمحاولة فرار سمير الحناشي سنة 2023 عبر الحدود التونسية-الليبية في اتجاه تركيا، بعد علمه بإدراجه ضمن ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”، والصادر في شأنها حكم بالسجن لمدة 12 سنة.كما تشير الأبحاث إلى أن السفير السابق تولى، وفق الاتهامات الواردة بالملف، التنسيق مع جهات ليبية بهدف تسهيل عملية الفرار.