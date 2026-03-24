الطيب بوعايشة: الطعن في مؤتمر اتحاد الشغل وارد والأزمة هيكلية وليست ظرفية

أكد منسق المعارضة النقابيةأن المعارضة نبهت منذ الإعلان عن موعد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، المقرر أيام، إلى ما اعتبرته “عدم قانونيته”، وذلك عبر بيانات رسمية وتحركات ميدانية.وأوضح بوعايشة، خلال مداخلته في برنامج، أن المعارضة النقابية لم تتقدم بطعن قضائي في حد ذاتها، لكنها حذرت من إمكانية لجوء أطراف متعددة إلى القضاء، سواء من النقابيين الرافضين لعقد المؤتمر أو من جهات ترى أن العمل النقابي أصبح مستهدفا.وأشار إلى أن أسباب الطعن المحتملة متعددة، من بينها الخلافات داخل القيادة النقابية حول، لافتا إلى وجود صراعات سابقة داخل الهياكل القيادية بشأن توفر الشروط القانونية لانعقاده، ومؤكدا أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي لم يوافقوا على تنظيمه في موعده الحالي.واعتبر بوعايشة أن تجربة الطعن السابقة المرتبطة بتنقيح الفصل 20 أبرزت مخاطر اللجوء إلى القضاء، حيث ظلت المنظمة تحت ضغط قضائي لفترة طويلة، وهو ما أضعفها وفتح المجال لما وصفه بمحاولات ابتزازها، مضيفا أن المعطيات الحالية تجعل، بما قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع داخل المنظمة.وشدد على أن الأزمة داخل الاتحاد، ناتجة عن إقصاء الأصوات المعارضة وتنازلات سابقة أثرت، وفق تقديره، في قوة المنظمة ومصداقيتها.وفي ما يتعلق بالترشحات للمكتب التنفيذي، اعتبر بوعايشة أن تجاوز عددهالا يعكس بالضرورة حيوية ديمقراطية، بل يدل على صراع حول المواقع والمناصب في ظل غياب نقاش جدي حول البرامج والملفات الجوهرية المرتبطة بمستقبل العمل النقابي.كما انتقد غياب النقاش حول القضايا الكبرى، على غرار، معتبرا أن الصراعات الحالية “سطحية” وتركز على التموقع أكثر من اهتمامها بمصالح العمال.وفي ختام مداخلته، حذر من أن عقد المؤتمر في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى، خاصة مع إعلان عدد من الهياكل الجهوية والقطاعية رفضها تنظيمه في موعده الحالي.