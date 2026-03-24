تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية افتعال جوازات سفر
مثل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
في المقابل، لم يتم جلب وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ومتّهم ثان إلى جلسة المحاكمة، حيث تبيّن أنهما رفضا المثول أمام المحكمة.
وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 5 ماي المقبل، استجابة لطلب محامي المتهمين.
وتتعلق القضية بـ شبهات افتعال جوازات سفر وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
