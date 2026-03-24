Babnet   Latest update 11:31 Tunis

تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية افتعال جوازات سفر

<img src=http://www.babnet.net/images/8/jebali720222.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 10:58 قراءة: 0 د, 27 ث
      
مثل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك رفقة ثلاثة متهمين آخرين.

في المقابل، لم يتم جلب وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ومتّهم ثان إلى جلسة المحاكمة، حيث تبيّن أنهما رفضا المثول أمام المحكمة.


وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 5 ماي المقبل، استجابة لطلب محامي المتهمين.


وتتعلق القضية بـ شبهات افتعال جوازات سفر وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326040

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
14°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>