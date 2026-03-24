رفض الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان وتأجيل محاكمته
رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في المجال العقاري.
كما قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية التي تشمل أكثر من خمسة متهمين إلى موعد لاحق، وذلك في ملف يتعلق بـ شبهات فساد مالي وتبييض أموال وفق ما ورد في معطيات الأبحاث وملف القضية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326037