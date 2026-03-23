بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم بقتل السفير السابق يوسف بن حاحا
قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم بقتل السفير التونسي السابق والمتقاعد يوسف بن حاحا.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت الأسبوع الماضي لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية بنزرت، وذلك على خلفية تورطه في قتل الضحية داخل منزله بجهة المنزه الأول والاعتداء على زوجته بغاية السرقة، بعد تعمده قطع التيار الكهربائي عن المنزل.
وتتواصل الأبحاث القضائية للكشف عن ملابسات الجريمة وظروف ارتكابها.
