Babnet   Latest update 21:38 Tunis

بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم بقتل السفير السابق يوسف بن حاحا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg>
Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 21:25
      
قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم بقتل السفير التونسي السابق والمتقاعد يوسف بن حاحا.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت الأسبوع الماضي لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية بنزرت، وذلك على خلفية تورطه في قتل الضحية داخل منزله بجهة المنزه الأول والاعتداء على زوجته بغاية السرقة، بعد تعمده قطع التيار الكهربائي عن المنزل.

وتتواصل الأبحاث القضائية للكشف عن ملابسات الجريمة وظروف ارتكابها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326015

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>