رفض الإفراج عن الصحبي سمارة وتأخير محاكمته إلى 26 مارس الجاري
قررت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان موقوف معه، مع تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم الخميس 26 مارس الجاري.
ومثل الصحبي سمارة رفقة المتهم الثاني بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية، في حين تخلّف متهم ثالث محال بحالة سراح عن الحضور. وطلب محامو الدفاع تأخير النظر في الملف لإعداد وسائل الدفاع، لتقرر الدائرة المتعهدة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة المقبلة والنظر في مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين.
ويُذكر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر خلال شهر أوت 2024 بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة ومتهم ثان، مع الإبقاء على متهم ثالث بحالة سراح، وذلك في إطار قضية تتعلق بتهم من بينها تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب، والإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير باستعمال التهديد.
