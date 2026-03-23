Babnet   Latest update 21:38 Tunis

رفض الإفراج عن الصحبي سمارة وتأخير محاكمته إلى 26 مارس الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 20:41 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قررت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان موقوف معه، مع تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم الخميس 26 مارس الجاري.

ومثل الصحبي سمارة رفقة المتهم الثاني بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية، في حين تخلّف متهم ثالث محال بحالة سراح عن الحضور. وطلب محامو الدفاع تأخير النظر في الملف لإعداد وسائل الدفاع، لتقرر الدائرة المتعهدة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة المقبلة والنظر في مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين.


ويُذكر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر خلال شهر أوت 2024 بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة ومتهم ثان، مع الإبقاء على متهم ثالث بحالة سراح، وذلك في إطار قضية تتعلق بتهم من بينها تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب، والإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير باستعمال التهديد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326009

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>