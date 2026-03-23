سامسونج تنتصر قضائيًا على TCL ،ما هي التداعيات على السوق التونسية؟

حققت شركة سامسونج للإلكترونيات انتصارًا قضائيًا مهمًا ضد شركة TCL في ألمانيا، بعد أن فشلت الأخيرة في دحض اتهامات تتعلق بالإشهار المضلّل. وبعد دراسة الملف، اعتبرت المحكمة الإقليمية في ميونيخ أن بعض أجهزة التلفاز التي تسوّقها TCL تحمل تسمية "QLED" بشكل غير مبرّر، وهو ما رجّح كفة سامسونج في القضية.

وقضت المحكمة بإلزام TCL بالتوقف الفوري عن استخدام علامة "QLED" لعدد من الطرازات، من بينها QLED870 وCM8B وC805 وC655 وC69B، مع ضرورة تصحيح رسائلها التسويقية التي اعتُبرت مضلّلة. ويعود ذلك إلى غياب ما يُفترض أنه تكنولوجيا "النقاط الكمّية" (Quantum Dot) الحقيقية، وهي عنصر أساسي في وعود QLED من حيث السطوع ودقة الألوان.


وتطرح هذه القضية تساؤلات مباشرة في تونس، حيث تُسوّق بعض هذه الطرازات — خاصة C655 — في السوق المحلية. فهل سيؤدي هذا القرار إلى إزالة تسمية "QLED" من هذه المنتجات في تونس؟ وهل سيُجبر الموزّعون المحليون على تعديل استراتيجياتهم التسويقية أو إعادة طرح هذه الأجهزة تحت تسميات مختلفة؟


وليست هذه القضية معزولة، إذ توجد نزاعات مشابهة جارية في كوريا
