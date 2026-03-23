رابطة أبطال افريقيا : برنامج الدور نصف النهائي

في ما يلي برنامج مباريات ذهاب وإياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، المقررة خلال شهر أفريل المقبل:

مباريات الذهاب (بين 10 و12 أفريل)

* ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي التونسي – ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي


* ملعب الرباط:
الجيش الملكي المغربي – نهضة بركان المغربي

مباريات الإياب (بين 17 و19 أفريل)

* ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا:
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي – الترجي الرياضي التونسي

* الملعب البلدي ببركان:
نهضة بركان المغربي – الجيش الملكي المغربي
