رابطة أبطال افريقيا : برنامج الدور نصف النهائي
في ما يلي برنامج مباريات ذهاب وإياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، المقررة خلال شهر أفريل المقبل:
مباريات الذهاب (بين 10 و12 أفريل)* ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي التونسي – ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
* ملعب الرباط:
الجيش الملكي المغربي – نهضة بركان المغربي
مباريات الإياب (بين 17 و19 أفريل)* ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا:
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي – الترجي الرياضي التونسي
* الملعب البلدي ببركان:
نهضة بركان المغربي – الجيش الملكي المغربي
