حي الخضراء: 15 سنة سجنا لشاب تورّط في تدليس وترويج العملة

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 15 سنة في حق شاب تعمّد تدليس الأوراق النقدية وترويجها داخل الفضاءات التجارية.

ووجّهت المحكمة إلى المتهم تهم التدليس والتغيير للعملة الورقية الرائجة وعرضها للتداول، وذلك طبق أحكام الفصل 185 من المجلة الجزائية.

