تأجيل محاكمة المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي إلى 6 أفريل في قضية غسل أموال وجرائم ديوانية
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد فوزي كمّون، المدير السابق الخاص لمكتب راشد الغنوشي، إلى جلسة يوم 6 أفريل المقبل.
ومثل كمّون، اليوم الإثنين، بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إضافة إلى جرائم ديوانية.
وطلب محامو المتهم تأخير النظر في القضية لإعداد وسائل الدفاع، لتستجيب الدائرة المتعهدة للطلب وتقرر تأجيل المحاكمة إلى الموعد المذكور.
