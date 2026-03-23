تأجيل محاكمة توفيق المكشر وعدد من أقاربه إلى 6 أفريل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال والرئيس السابق لجمعية هلال الشابة توفيق المكشر وعدد من أقاربه إلى جلسة يوم 6 أفريل القادم.
ومثل توفيق المكشر أمام هيئة الدائرة بحالة إيقاف، في حين حضر عدد من أقاربه بحالة سراح إلى جانب متهمين آخرين، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إضافة إلى استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق منافع غير مشروعة.
وطلب فريق الدفاع تأخير النظر في القضية لانتظار مآل طعن بالتعقيب، وهو ما استجابت له الدائرة المتعهدة، التي قررت تأجيل الجلسة إلى الموعد المذكور.
