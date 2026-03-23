لطفي عبد الناظر و شفيق جراية وعماد الطرابلسي امام القضاء
مثل امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،اليوم الإثنين رجل الأعمال شفيق جراية ، في حين امنتع عماد الطرابلسي عن الحضور واحيل رجل الأعمال لطفي عن الناظر المحال بحالة بحالة فرار وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 2 أفريل المقبل إستجابة لطلب محامو المتهمين الذين طلبوا مزيد من التاخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي واداري وتبييض الأموال.
