تأجيل محاكمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد إلى 20 أفريل

قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى، الطيب راشد، وعدد من المتهمين الآخرين، إلى جلسة 20 أفريل المقبل.**ويأتي هذا التأجيل بانتظار البت في الطعن بالتعقيب المقدم ضد قرار دائرة الاتهام.ويُحاكَم راشد في قضية تتعلق بتهمتي "التدليس والفساد المالي"، حيث مثُل اليوم أمام أنظار الهيئة القضائية المختصة، في حين لم يحضر باقي المتهمين المدرجة أسماؤهم في نفس الملف جلسة المحاكمة.