ملف فساد بالوكالة التونسية للتكوين المهني يُحيل موظفين على القضاء

باشرت، صباح اليوم الاثنين 23 مارس 2026، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف فساد مالي وإداري بالوكالة التونسية للتكوين المهني، شملت الأبحاث فيه موظفين اثنين.وقررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16 أفريل المقبل، استجابة لطلب محامي المتهمين الذين التمسوا مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.