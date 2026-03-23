24 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لموظف سابق دلس عدة شيكات

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 09:50
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 24 سنة مع النفاذ العاجل في حق موظف سابق، وذلك من أجل تدليس عدد من الشيكات واستعمالها في اقتناء أغراض ثمينة.

كما قضت الدائرة ذاتها بـتخطئة المتهم بأكثر من 100 ألف دينار، على خلفية التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بجرائم التدليس واستعمال المدلس.

