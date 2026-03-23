إضراب وإغلاق “دحدح” أيام العيد ... السلامة داخل الفضاءات الترفيهية أحد الأسباب

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 09:36
      
أثار إغلاق مدينة الملاهي “دحدح” بمنطقة البحيرة خلال أيام عيد الفطر، على خلفية إضراب نفذته النقابة الأساسية لأعوان الفضاء الترفيهي، نقاشاً واسعاً في برنامج “صباحك مسك” على إذاعة مسك، حيث تناول فريق الحصة تداعيات القرار وانعكاساته على العاملين والزوار، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بظروف العمل والسلامة داخل الفضاءات الترفيهية.

وجرى النقاش خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي بلال الميساوي بمشاركة الكرونيكور مهدي الوسلاتي وأسامة السعفي وآية، حيث تم التطرق إلى أسباب الإضراب والرسائل التي سعت النقابة إلى إيصالها من خلال هذه الخطوة، في ظل مطالب اجتماعية ومهنية مرتبطة بتحسين ظروف العمل وتسوية عدد من الملفات العالقة.

إضراب في توقيت حساس

وأشار المتدخلون إلى أن توقيت الإغلاق، المتزامن مع عطلة عيد الفطر، أثار استياء عدد من العائلات التي اعتادت ارتياد الفضاء الترفيهي خلال هذه الفترة، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين حق الأعوان في الاحتجاج وضمان استمرارية الخدمات الموجهة للعموم.


كما طُرحت خلال الحوار مسألة إدارة الأزمات داخل المرافق الترفيهية، وضرورة اعتماد آليات استباقية لتفادي تعطيل الأنشطة في الفترات التي تشهد إقبالاً مرتفعاً من الزوار، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

السلامة وظروف العمل محور النقاش

وتناول النقاش أيضاً ما اعتبره المشاركون تحديات متصلة بمعايير السلامة والصيانة في مثل هذه الفضاءات، إلى جانب ضرورة تطوير منظومة الإشراف والرقابة بما يضمن حماية العاملين والمرتادين على حد سواء.

وأكد المتدخلون أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب حواراً جاداً بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة الفضاءات الترفيهية والهياكل النقابية والجهات الرسمية، بهدف التوصل إلى حلول مستدامة توازن بين متطلبات التشغيل وضمان جودة الخدمات.

دعوة إلى حلول توافقية

وفي ختام النقاش، شدد فريق البرنامج على أهمية إيجاد صيغ توافقية لمعالجة الخلافات الاجتماعية في القطاع الترفيهي، بما يحافظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، ويعزز ثقة الجمهور في هذه الفضاءات باعتبارها متنفساً عائلياً وترفيهياً مهماً.

كما تم التأكيد على أن مثل هذه الأزمات تبرز الحاجة إلى تطوير الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع، بما يضمن استدامته ويحد من تكرار الإشكاليات التي قد تؤثر على صورة الخدمات الترفيهية في البلاد.
