وردة الغضبان: الغناء في الملاهي الليلية لا يُعد إثما بالنسبة لي

أكدت الفنانةأنها تواصل الغناء في الملاهي الليلية، معتبرة أن طبيعة المكان لا تعني بالضرورة ارتكاب إثم، مشددة على أن الأمر لا يشغلها من حيث وجود أشخاص يتناولون المشروبات الكحولية.وأوضحت الغضبان، في تصريح أدلت به لقناة، " حديث رسول الله ﷺ أشار لشاربه وحامله وجالسه وليس واقفه". مضيفة: «أنا أغني واقفة، وبالتالي الحديث لا ينطبق علي».وشددت الفنانة على أنها لا ترى في الغناء داخل الملاهي الليلية مخالفة دينية، مؤكدة قناعتها الشخصية بعدم ارتكاب إثم من خلال نشاطها الفني في هذه الفضاءات.