فيديو اليوم: مشادة كلامية بين فوزي البنزرتي وجماهير المنستيري

مناوشات عقب صافرة النهاية



مواجهات متكررة في الكأس



شهدت نهاية المباراة التي جمعتمساء الأحد بملعبفي إطار منافساتأجواء مشحونة، بعدما دخل مدرب الإفريقيفي مناوشات لفظية مع عدد من جماهير الفريق المحلي.وجاءت هذه الحادثة عقب خسارة الإفريقي بهدف دون رد، وهيفي مختلف المسابقات، والأولى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد تلقيه هدفاً مبكراً سجله، ما أدى إلى خروجه المبكر من المسابقة.وقدم فريق باب الجديد عرضاً دون مستوى تطلعات جماهيره، ليغادر الكأس أمام منافس سبق أن أقصاه أيضاً خلال الموسم الماضي من الدور ربع النهائي بنتيجةوتصاعد التوتر في أعقاب المباراة عندما دخل البنزرتي في جدال مع بعض مشجعي الاتحاد المنستيري، وهو الفريق الذي سبق أن أشرف على تدريبه، قبل أن تتطور المناوشات إلى حالة من الفوضى استوجبت تدخل أعوان الأمن.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المدرب وهو يغادر الملعب متجهاً نحو سيارته، قبل أن يعود فجأة إثر سماع عبارات اعتُبرت مسيئة من بعض الجماهير، ليرد بدوره ويدخل في اشتباك لفظي معهم.وتدخل عدد من لاعبي النادي الإفريقي لتهدئة الوضع، قبل أن تتولى قوات الأمن السيطرة على الأجواء وإنهاء التوتر.يُذكر أنكان حاضراً في آخر ثلاث مواجهات جمعت الإفريقي والاتحاد المنستيري في كأس تونس، إذ تولى تدريب الفريق المنستيري في موسمقبل أن يخسر أمام الإفريقي، فيما نجح الموسم الماضي في إقصاء نادي باب الجديد بنتيجةفي الدور ربع النهائي، قبل أن يقود الإفريقي هذا الموسم في مواجهة الدور الحالي من المسابقة.