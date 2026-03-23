فيديو اليوم: مشادة كلامية بين فوزي البنزرتي وجماهير المنستيري
شهدت نهاية المباراة التي جمعت النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري مساء الأحد بملعب مصطفى بن جنات في إطار منافسات كأس تونس أجواء مشحونة، بعدما دخل مدرب الإفريقي فوزي البنزرتي في مناوشات لفظية مع عدد من جماهير الفريق المحلي.
وجاءت هذه الحادثة عقب خسارة الإفريقي بهدف دون رد، وهي الهزيمة الثالثة للفريق هذا الموسم في مختلف المسابقات، والأولى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد تلقيه هدفاً مبكراً سجله رائد بوشنيبة، ما أدى إلى خروجه المبكر من المسابقة.
وقدم فريق باب الجديد عرضاً دون مستوى تطلعات جماهيره، ليغادر الكأس أمام منافس سبق أن أقصاه أيضاً خلال الموسم الماضي من الدور ربع النهائي بنتيجة 3 ـ 0.
مناوشات عقب صافرة النهايةوتصاعد التوتر في أعقاب المباراة عندما دخل البنزرتي في جدال مع بعض مشجعي الاتحاد المنستيري، وهو الفريق الذي سبق أن أشرف على تدريبه، قبل أن تتطور المناوشات إلى حالة من الفوضى استوجبت تدخل أعوان الأمن.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المدرب وهو يغادر الملعب متجهاً نحو سيارته، قبل أن يعود فجأة إثر سماع عبارات اعتُبرت مسيئة من بعض الجماهير، ليرد بدوره ويدخل في اشتباك لفظي معهم.
وتدخل عدد من لاعبي النادي الإفريقي لتهدئة الوضع، قبل أن تتولى قوات الأمن السيطرة على الأجواء وإنهاء التوتر.
مواجهات متكررة في الكأسيُذكر أن فوزي البنزرتي (75 عاماً) كان حاضراً في آخر ثلاث مواجهات جمعت الإفريقي والاتحاد المنستيري في كأس تونس، إذ تولى تدريب الفريق المنستيري في موسم 2023 ـ 2024 قبل أن يخسر أمام الإفريقي، فيما نجح الموسم الماضي في إقصاء نادي باب الجديد بنتيجة 3 ـ 0 في الدور ربع النهائي، قبل أن يقود الإفريقي هذا الموسم في مواجهة الدور الحالي من المسابقة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325955