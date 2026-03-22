الزهروني: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة وحجز مخدرات وأسلحة بيضاء
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، خلال حملة أمنية نُفذت بالجهة، من إيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، من بينهم شخص مفتش عنه في 28 منشور تفتيش من أجل قضايا تتعلق بالسرقة والعنف.
وأسفرت العملية كذلك عن إيقاف عدد من مروّجي المخدرات، مع حجز كميات هامة من المواد المخدرة، إلى جانب أسلحة بيضاء.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، قبل إيداعهم السجن على ذمة الأبحاث.
وأسفرت العملية كذلك عن إيقاف عدد من مروّجي المخدرات، مع حجز كميات هامة من المواد المخدرة، إلى جانب أسلحة بيضاء.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، قبل إيداعهم السجن على ذمة الأبحاث.
