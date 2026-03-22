إحالة والي منوبة السابق أحمد السماوي على الدائرة الجنائية في قضايا الفساد المالي
قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة أحمد السماوي، والي منوبة السابق، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر قرار ختم البحث وإحالة الملف على دائرة الاتهام، مع إبقاء السماوي بحالة سراح، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق منافع غير مستحقة.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في إسناد بعض الرخص الإدارية خلال فترة إشراف أحمد السماوي على ولاية منوبة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325923