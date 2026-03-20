تزامنا مع عيد الفطر، مدينة الملاهي دحدح تغلق أبوابها بسبب اضراب الأعوان‎

أغلقت مدينة الملاهي "دحدح" بمنطقة البحيرة أبوابها أيام 19 و20 و21 مارس، تزامناً مع عيد الفطر، على خلفية إضراب نفذته النقابة الأساسية لأعوان الفضاء الترفيهي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.وأكد كاتب عام النقابة علي هندوز، أن من أبرز المطالب العمل على تعزيز منظومة الحراسة داخل مدينة الملاهي لتحسين ظروف السلامة، مشيراً إلى أن هذا الطلب طُرح سابقاً على الإدارة، وأن قرار الإضراب تم التنبيه له منذ 13 فيفري الماضي.