قفصة: شجار بين شابين ينتهي بجريمة قتل
شهدت ولاية قفصة، اليوم، حادثة أليمة تمثلت في وفاة شاب يبلغ من العمر 18 سنة إثر تعرضه للطعن بسكين وسط المدينة.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الواقعة جدّت عقب نشوب شجار بين شابين، حيث أقدم أحدهما على الاعتداء على الآخر بآلة حادة، ما استوجب تدخل أعوان الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأفاد مصدر مطلع لاذاعة الجوهرة بأن الشاب المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ظهر اليوم الجمعة متأثرا بجروحه، في حين تتواصل الأبحاث للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.
