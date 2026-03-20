Babnet   Latest update 17:49 Tunis

قفصة: شجار بين شابين ينتهي بجريمة قتل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bd73a8e8ccd6.37182534_hpgjoikqfnlme.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 17:17 قراءة: 0 د, 25 ث
      
شهدت ولاية قفصة، اليوم، حادثة أليمة تمثلت في وفاة شاب يبلغ من العمر 18 سنة إثر تعرضه للطعن بسكين وسط المدينة.

وتفيد المعطيات الأولية بأن الواقعة جدّت عقب نشوب شجار بين شابين، حيث أقدم أحدهما على الاعتداء على الآخر بآلة حادة، ما استوجب تدخل أعوان الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان لتلقي الإسعافات اللازمة.


وأفاد مصدر مطلع لاذاعة الجوهرة بأن الشاب المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ظهر اليوم الجمعة متأثرا بجروحه، في حين تتواصل الأبحاث للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325829

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 20 مارس 2026 | 30 رمضان 1447
الاعتدال الربيعي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:33
15:53
12:34
06:23
04:57
الاعتدال الربيعي
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-8
17°-10
19°-8
17°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>