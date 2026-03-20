السجن 35 سنة مع النفاذ العاجل في حق ثامر بديدة
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ السجن مدة 35 سنة مع النفاذ العاجل في حق الأمني المعزول ثامر بديدة، مع إخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات إثر انتهاء العقوبة.
وتعلقت القضية بتهم تتصل بـ التآمر على أمن الدولة وتنزيل مقاطع فيديو تتضمن معطيات اعتُبرت خاطئة ومضللة.
ويُذكر أن بديدة صدرت في حقه أحكام سجنية غيابية سابقة تجاوز مجموعها 34 سنة سجناً.
وتعلقت القضية بتهم تتصل بـ التآمر على أمن الدولة وتنزيل مقاطع فيديو تتضمن معطيات اعتُبرت خاطئة ومضللة.
ويُذكر أن بديدة صدرت في حقه أحكام سجنية غيابية سابقة تجاوز مجموعها 34 سنة سجناً.
