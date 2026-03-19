الذكاء الاصطناعي ينتقل من أداة إلى “مساعد ذكي”.. كريم بقير يكشف ملامح التحول العالمي

استثمارات غير مسبوقة وتحول اقتصادي عميق



2026.. عام مفصلي في تاريخ التكنولوجيا



تونس أمام فرصة تاريخية



أكد مؤسس شركةالمهندسأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة للإجابة عن الأسئلة، بل أصبح منظومة متكاملة قادرة على تنفيذ مهام كاملة تشمل إدارة الأعمال، كتابة البرمجيات، تنظيم المواعيد، وإعداد المشاريع التقنية، مشيراً إلى أن العالم دخل مرحلة جديدة عنوانهاوأوضح بقير، خلال حضوره في برنامجعلى إذاعة، أن التحول الجذري في قدرات الذكاء الاصطناعي بدأ منذ عام 2022 مع ظهور نماذج متقدمة قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام شبه مستقلة ضمن إطار محدد، ما نقل التكنولوجيا من مستوى الأداة إلىأشار بقير إلى أن الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تضخ الشركات الكبرى مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية الرقمية، ما يعكس تحوله إلىوليس مجرد توجه تكنولوجي مستقبلي.واعتبر أن المرحلة الحالية تتميز بإتاحة الفرصة لأي شخص لتحويل فكرة إلى مشروع حقيقي خلال وقت قصير وبكلفة منخفضة، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب ورواد الأعمال، خاصة في دول مثل تونس التي يمكنها استثمار هذا التحول لبناء مشاريع مبتكرة في مجالات الصحة والتعليم والإدارة والاقتصاد الرقمي.رجّح بقير أن يشهد عام 2026 ظهور أول شركات تُدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحقق أرباحاً دون تدخل بشري مباشر، معتبراً أن ذلك قد يمثلوأكد أن هذه الثورة التكنولوجية تمثل فرصة كبيرة لتحسين جودة الحياة وتسريع الابتكار، رغم التحديات المرتبطة بسوق الشغل والتحولات المهنية، داعياً إلى اعتماد مقاربة متوازنة تقوم على الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على القدرات الفكرية البشرية وتنميتها.وشدد بقير على أن تونس تمتلك فرصة حقيقية للتموقع عالمياً عبر التركيز على مجالات محددة يمكن أن تحقق فيها التميز، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليومإذا ما تم توجيهه بشكل استراتيجي، خصوصاً عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة وتطوير الكفاءات البشرية.واختتم بالتأكيد على أن المستقبل سيتشكل بمدى قدرة الدول والمجتمعات على، بما يضمن تحقيق التنمية وتعزيز التنافسية في الاقتصاد العالمي الجديد.