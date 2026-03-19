الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، ظهر اليوم الخميس، الإفراج عن الناشطة الحقوقية، المديرة التنفيذية لجمعية، وذلك بعد إيقاف دام أكثر من سنة.ويأتي قرار الإفراج على خلفية القضية المتعلقة باتهامها بارتكاب تجاوزات خلال تسييرها للجمعية المذكورة.