تأجيل النظر في قضية سامي الفهري ومعز بن غربية إلى 16 أفريل
قررت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد كل من سامي الفهري ومعز بن غربية إلى جلسة يوم 16 أفريل المقبل.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المتهمين، إلى جانب المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” إلهام الصوفي وشخص أجنبي، على أنظار الدائرة الجناحية المختصة، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمخالفة قانون الشركات وتوريد بضاعة مجهولة المصدر وغيرها من الجنح ذات الصبغة المالية.
