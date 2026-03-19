Babnet   Latest update 12:17 Tunis

تأجيل النظر في قضية “أنستالينغو” إلى جلسة لاحقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bbd39084c305.06674745_nhlkifpeqmjog.jpg>
Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 11:44
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بصاحب شركة “أنستالينغو” يحي الكحيلي، والتي تشمل كذلك سمية الغنوشي وعدداً من المتهمين الآخرين.

وجاء قرار التأخير استجابة لطلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة، قصد تمكينه من تقديم طلبات الدعوى المدنية في الملف، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة.


وقد تم جلب يحي الكحيلي إلى جلسة المحاكمة، في انتظار استئناف النظر في القضية خلال الموعد الذي حددته هيئة المحكمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325745

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-7
18°-9
16°-11
18°-12
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>