تأجيل النظر في قضية “أنستالينغو” إلى جلسة لاحقة

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بصاحب شركة “أنستالينغو” يحي الكحيلي، والتي تشمل كذلك سمية الغنوشي وعدداً من المتهمين الآخرين.وجاء قرار التأخير استجابة لطلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة، قصد تمكينه من تقديم طلبات الدعوى المدنية في الملف، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة.وقد تم جلب يحي الكحيلي إلى جلسة المحاكمة، في انتظار استئناف النظر في القضية خلال الموعد الذي حددته هيئة المحكمة.