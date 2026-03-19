الدائرة الجنائية تباشر النظر في قضية " صفقة العوارض الخشبية " للسكك الحديدية التونسية

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد اطارات سابقة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة والنظر في مطلب الافراج المقدم في حق مديرة مركزية سابقة بالشركة.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قررت احالة اطارات سابقة بشركة السكك الحديدية التونسية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.

ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي واداري بخصوص صفقة اقتناء " عوارض خشبية" للسكة تم اقتناؤها سنة 2017 من أحد المزودين الأجانب
