انطلاق محاكمة رئيسة جمعية «منامتي» سعدية مصباح

تشرع الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم، في النظر في قضية رئيسة جمعية «منامتي» سعدية مصباح، وذلك في إطار ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

ومن المنتظر أن تشمل الجلسة استنطاق مصباح وبقية المتهمين المحالين معها، ومن بينهم أحد أفراد عائلتها، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع قبل حجز القضية للتصريح بالحكم.


وكانت المتهمة قد مثلت الأسبوع الماضي بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية رفقة عدد من أعضاء الجمعية، حيث تولى فريق الدفاع آنذاك الترافع في المسائل الشكلية المرتبطة بلائحة الاتهام وظروف الإيقاف، قبل أن تقرر المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة اليوم.


وتندرج هذه القضية ضمن أبحاث أذنت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، شملت عدداً من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال شؤون اللاجئين والأجانب، للاشتباه في شبهات تتعلق بتبييض الأموال والفساد المالي.

وقد تم تكليف الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة، بهدف تحديد ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية.
