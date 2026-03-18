اثر سلسلة مداهمات: الاطاحة بثلاثة مروجي مخدرات بالمنزه الأول وحجز كميات من القنب الهندي والأقراص المخدرة

تمكن أعوان الاستمرار بمركز الأمن الوطني بحي الخضراء من القاء القبض على ثلاثة مروجي مخدرات اثر سلسلة مداهمات شملت اوكارهم بجهة المنزه الأول وحجز كميات من القنب الهندي والأقراص المخدرة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان مركز الاستمرار بحي الخضراء مفادها انتقال شاب للسكنى حديثا بجهة المنزه الأول واندماجه في مجال ترويج المخدرات، واثر رصد تحركاته وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تم تنفيذ سلسلة مداهمات أسفرت عن ضبط وايقاف ثلاثة مروجي مخدرات، وحجز كميات متفاوتة من القنب الهندي والأقراص المخدرة وعدد ثلاثة ميزان إلكتروني.وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة على ذمة البحث لمواصلة التحقيقات معهم واحالتهم على أنظار القضاء لاحقا.