البحيرة: 15 سنة سجناً لمنفّذ براكاج مروّع استهدف سائق تاكسي

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 15 سنة في حق متهم نفّذ عملية براكاج استهدفت سائق تاكسي بجهة البحيرة، وذلك باستعمال ساطور والاستيلاء على أمواله وهاتفه الجوال.وبحسب ملف القضية، أسفر الاعتداء عن إصابات جسدية لحقت بالضحية على مستوى أصابعه، نتيجة العنف المسلّط عليه أثناء تنفيذ العملية.واعترف المتهم بما نُسب إليه خلال أطوار المحاكمة، مبيّناً أنه كان تحت تأثير مواد مخدّرة وقت ارتكاب الواقعة.