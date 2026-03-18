وفاتان و6 جرحى في حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 بحاجب العيون

جدّ صباح الأربعاء حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 على مستوى معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مصدر طبي أن الحادث نتج عن اصطدام بين شاحنتين وسيارة خاصة، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بحاجب العيون، فيما جرى تحويل الحالات الحرجة إلى وحدة الأغالبة للجراحة بالقيروان لتلقي الإسعافات اللازمة.


وتحوّلت وحدات الحرس الوطني إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وتحديد أسبابها وملابساتها.


وفي سياق متصل، دعا عدد من نشطاء المجتمع المدني في الجهة السلطات الجهوية إلى التسريع بمضاعفة الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين القيروان وحاجب العيون، بهدف الحد من تكرار الحوادث المرورية وتحسين شروط السلامة لمستعملي الطريق.
المصدر: اذاعة الديوان
