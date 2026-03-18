الشكندالي يحذر: كلفة النفط المرتفعة تهدد التوازنات المالية وتفرض قرارات صعبة في تونس

تداعيات محتملة على الاقتصاد التونسي



أكد أستاذ الاقتصادأنأصبح محورًا أساسيًا للصراع الدائر في الشرق الأوسط، معتبرًا أن التطورات الميدانية تشير إلى انتقال تدريجي من مواجهة عسكرية مباشرة إلىوأوضح، خلال تدخله في برنامج «إكسبريسو»، أن المشهد الراهن يتسم بثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في استهداف الولايات المتحدةالإيرانية، والدعوة إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في المضيق، إلى جانب التلويح بإمكانية السيطرة على الجزيرة كورقة ضغط لضمان استمرار عبور السفن.وبيّن أن واشنطن تسعى إلى إبقاء المضيق مفتوحًا لتفادي تداعيات سلبية علىوعلى مداخيل حلفائها في الخليج، فضلًا عن حماية الاقتصاد الأمريكي، في حين تراهن طهران، وفق تقديره، على إطالة أمد الصراع وتحويله إلىتزيد من الكلفة الاقتصادية على الولايات المتحدة وحلفائها.وأشار إلى أن الضربات التي استهدفت القواعد العسكرية في جزيرة خارج لم تطل البنية التحتية النفطية، وهو ما حدّ من تأثيرها على الأسعار العالمية التي ارتفعت بشكل طفيف، موضحًا أن نحوتمر عبر هذه الجزيرة، ما يجعل السيطرة عليها عنصرًا حاسمًا في موازين القوى.وأضاف أن عدم حسم السيطرة قد يدفع إيران إلى تشديد قبضتها على المضيق، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار، بينما قد يفتح أي تحرك أمريكي للسيطرة الكاملة على الجزيرة باب، خاصة في حال تدخل قوى دولية أخرى لحماية مصالحها.وفي سياق متصل، حذر الشكندالي من انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على، موضحًا أن السعر الحالي لخام برنت، الذي يدور في حدود، يفوق بكثير الفرضية المعتمدة في ميزانية الدولة لسنة 2026 والمقدّرة بـوبيّن أن استمرار الأسعار عند هذا المستوى قد يكبّد الميزانية خسائر تقارب، وهو ما يعادل تقريبًا حجم نفقات التنمية، معتبراً أن التداعيات لن تقتصر على المالية العمومية، بل ستشملنتيجة تآكل القدرة الشرائية في الأسواق الأوروبية والخليجية.كما توقع أن تلجأ البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة إلىورفع نسب الفائدة، ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين الخارجي لتونس وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات.وأشار إلى أن الدولة ستكون أمام خيارات صعبة، من بينها، مع ما قد يحمله ذلك من مخاطر تضخمية وتأثيرات على النمو.ولفت إلى أن الخيارات الممكنة قد تشمل تأجيل بعض المشاريع أو الانتدابات، أو مراجعة منظومة الدعم، أو تأجيل زيادات الأجور، محذرًا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يرفع نسبة التضخم ويؤدي إلىوأكد الشكندالي أن السيناريو الأفضل لتونس يتمثل في، داعيًا إلى إحداث لجنة طوارئ اقتصادية تضم كفاءات متخصصة، تتولى اقتراح إجراءات عاجلة يمكن إدراجها ضمن قانون مالية تكميلي لتفادي السيناريوهات الأسوأ.