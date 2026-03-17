بسبب قروض بنكية: 6 أعوام سجنا لابن مصممة أزياء معروفة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg>

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام في حق رجل أعمال وابن مصممة ازياء معروفة .



ومثل رجل الأعمال وابن مصممة الأزياء المعروفة بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته بخصوص قروض بنكية تحصل عليها من بنك عمومي بطرق مخالفة للتراتيب المعمول بها سواءا من حيث نسبة الفائدة او الضمان.