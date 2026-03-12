Tunisie: Initiative législative visant à rembourser 50 % des frais de services de visa en cas de refus
Le député Marouene zaiene, membre du Conseil national des régions et des districts, a annoncé le lancement d’une initiative législative visant à permettre le remboursement de 50 % des frais de services liés aux demandes de visa au profit des citoyens tunisiens lorsque leur dossier est rejeté.
Cette initiative intervient dans un contexte de multiplication des plaintes concernant les coûts élevés supportés par les demandeurs de visa via les sociétés intermédiaires, qui perçoivent des frais administratifs non remboursables en cas de refus. Selon des données évoquées, le taux de refus des visas, notamment vers l’espace Schengen, dépasserait 20 % par an, entraînant des pertes financières importantes pour des milliers de citoyens.
La proposition vise à instaurer un cadre plus équitable et transparent dans le traitement des demandes de visa, à travers plusieurs mesures, dont :
* L’instauration du principe de remboursement de 50 % des frais de services perçus par les sociétés intermédiaires en cas de refus.
* Le renforcement de la transparence des coûts, en distinguant clairement les frais consulaires des frais administratifs des prestataires.
* L’encadrement des centres de collecte des dossiers de visa opérant en Tunisie et le renforcement du contrôle de leurs activités.
* La protection des citoyens contre les pratiques financières jugées inéquitables dans ce secteur.
Le texte souligne que la décision d’octroyer ou de refuser un visa relève de la souveraineté des États étrangers, mais que les services administratifs fournis sur le territoire tunisien doivent respecter les principes de transparence, d’équité et de protection des droits du consommateur.
Selon l’initiateur, l’adoption d’un mécanisme de remboursement partiel en cas de refus permettrait de réduire la charge financière pesant sur les citoyens et de rétablir l’équilibre dans le système des services liés aux visas, devenu une préoccupation financière et sociale croissante.
Le député Marouene zaiene a, dans ce cadre, appelé les institutions publiques et les parties concernées à soutenir cette démarche réformatrice visant à renforcer la confiance et l’équité dans les services destinés aux citoyens.
La dignité du citoyen et la protection de ses droits financiers constituent, selon la proposition, une responsabilité nationale partagée.
