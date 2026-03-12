Babnet   Latest update 21:28 Tunis

Tunisie: Initiative législative visant à rembourser 50 % des frais de services de visa en cas de refus

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b31c6543b010.33430939_glihqpeomjkfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 17:08 Lecture 1 min, 44 sec
      
Le député Marouene zaiene, membre du Conseil national des régions et des districts, a annoncé le lancement d’une initiative législative visant à permettre le remboursement de 50 % des frais de services liés aux demandes de visa au profit des citoyens tunisiens lorsque leur dossier est rejeté.

Cette initiative intervient dans un contexte de multiplication des plaintes concernant les coûts élevés supportés par les demandeurs de visa via les sociétés intermédiaires, qui perçoivent des frais administratifs non remboursables en cas de refus. Selon des données évoquées, le taux de refus des visas, notamment vers l’espace Schengen, dépasserait 20 % par an, entraînant des pertes financières importantes pour des milliers de citoyens.


La proposition vise à instaurer un cadre plus équitable et transparent dans le traitement des demandes de visa, à travers plusieurs mesures, dont :


* L’instauration du principe de remboursement de 50 % des frais de services perçus par les sociétés intermédiaires en cas de refus.
* Le renforcement de la transparence des coûts, en distinguant clairement les frais consulaires des frais administratifs des prestataires.
* L’encadrement des centres de collecte des dossiers de visa opérant en Tunisie et le renforcement du contrôle de leurs activités.
* La protection des citoyens contre les pratiques financières jugées inéquitables dans ce secteur.

Le texte souligne que la décision d’octroyer ou de refuser un visa relève de la souveraineté des États étrangers, mais que les services administratifs fournis sur le territoire tunisien doivent respecter les principes de transparence, d’équité et de protection des droits du consommateur.

Selon l’initiateur, l’adoption d’un mécanisme de remboursement partiel en cas de refus permettrait de réduire la charge financière pesant sur les citoyens et de rétablir l’équilibre dans le système des services liés aux visas, devenu une préoccupation financière et sociale croissante.

Le député Marouene zaiene a, dans ce cadre, appelé les institutions publiques et les parties concernées à soutenir cette démarche réformatrice visant à renforcer la confiance et l’équité dans les services destinés aux citoyens.

La dignité du citoyen et la protection de ses droits financiers constituent, selon la proposition, une responsabilité nationale partagée.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325319

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
20°-8
15°-8
13°-5
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>