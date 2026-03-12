Tunisie: Initiative législative visant à rembourser 50 % des frais de services de visa en cas de refus

Le député, membre du Conseil national des régions et des districts, a annoncé le lancement d’unevisant à permettre leau profit des citoyens tunisiens lorsque leur dossier est rejeté.Cette initiative intervient dans un contexte deconcernant les coûts élevés supportés par les demandeurs de visa via les sociétés intermédiaires, qui perçoivent des frais administratifs non remboursables en cas de refus. Selon des données évoquées,, entraînant des pertes financières importantes pour des milliers de citoyens.La proposition vise à instaurerdans le traitement des demandes de visa, à travers plusieurs mesures, dont :* L’instauration du principe deperçus par les sociétés intermédiaires en cas de refus.* Le renforcement de la, en distinguant clairement les frais consulaires des frais administratifs des prestataires.* L’opérant en Tunisie et le renforcement du contrôle de leurs activités.* Lacontre les pratiques financières jugées inéquitables dans ce secteur.Le texte souligne que, mais que les services administratifs fournis sur le territoire tunisien doivent respecter les principes de transparence, d’équité et de protection des droits du consommateur.Selon l’initiateur, l’adoption d’un mécanisme de remboursement partiel en cas de refus permettrait depesant sur les citoyens et de rétablir l’équilibre dans le système des services liés aux visas, devenu une préoccupation financière et sociale croissante.Le député Marouene zaiene a, dans ce cadre, appelé lesà soutenir cette démarche réformatrice visant à renforcerdans les services destinés aux citoyens.